Démissions à l'hôpital de Roberval : 17 infirmières ont quitté depuis décembre

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) confirme que six infirmières de l'hôpital de Roberval, au Lac-Saint-Jean, ont remis leur démission au cours des derniers jours et que d'autres sont en réflexion.

Depuis le mois de décembre, ce sont 17 professionnelles qui ont quitté le bateau, précise la présidente par intérim du syndicat, Julie Boivin. Leur départ sera difficile à combler, d'autant plus que ces infirmières cumulaient une dizaine d'années d'ancienneté.

« On le voit le résultat. Aujourd'hui, on se parle et les soins intensifs sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour les faire virer. Ils ont aussi fermé des lits en chirurgie et en gériatrie active. » - Julie Boivin, présidente par intérim de la FIQ