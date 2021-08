Des affiches électorales de Mario Simard vandalisées

Des affiches du candidat bloquiste dans Jonquière, Mario Simard, ont été vandalisées au cours des derniers jours. Des masques ont été peints sur son visage de même que des mentions comme « Nazi ».

Les auteurs anti-masques ont ainsi laissé leur signature sur une dizaine de pancartes, a constaté l'équipe électorale du Bloc québécois qui a porté plainte à la police.

Pour le candidat, il n'avait pas de doute qu'il fallait dénoncer la situation et il voit ces gestes comme de la protestation contre les mesures sanitaires qui sont suivies par la grande majorité des gens.

« Si les vandales ne voulaient pas d'élections cet été, je leur réponds : moi non plus?! Mais vous n'avez qu'à voter contre Trudeau au lieu de barbouiller mon minois. Et puis si l'objectif était de nuire aux efforts de la santé publique, cette occasion m'offre l'opportunité de faire la promotion de la vaccination. » - Mario Simard, candidat du Bloc québécois dans Jonquière