Des animaux robotisés pour tenir compagnie aux aînés

Les patients des CHSLD de Chicoutimi, Jonquière et La Baie pourront bénéficier de la zoothérapie avec des animaux robotisés.

Grâce à un don d’Intégral Subaru en collaboration avec la Fondation de ma vie, les aînés en perte d’autonomie ou atteints de démence recevront un des 52 toutous qui seront distribués pour leur tenir compagnie.

Il s'agit d'un projet de près de 10 000$. La chef d'unité de soins infirmiers au CHSLD Jacques-Cartier de Chicoutimi, Marie-Claude Dion, explique que la zoothérapie comporte plusieurs bienfaits.

«Ça brise l'isolement, ça remonte le moral, ça diminue l'anxiété et l'agitation par la présence réconfortante d'un animal. Ça permet parfois de maintenir un contact avec la réalité et même de désamorcer des situations d'agressivité».

Les CHSLD tiennent déjà des activités de zoothérapie avec de vrais animaux, mais elles demandent plus de planification et d'organisation à l'interne. C'est pourquoi ces petits poilus disponibles à portée de main seront plus pratiques pour les aînés.