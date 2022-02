Des assouplissements encourageants selon le Dr Donald Aubin

Le directeur régional de la Santé publique accueille comme une bouffée de fraîcheur les assouplissements annoncés mardi après-midi par Québec.

Selon le Dr Donald Aubin, la suspension progressive du passeport vaccinal d'ici le 14 mars est le reflet de la progression de la situation sanitaire.

« C'est le printemps bientôt, il y a un peu plus de soleil et on voit que les mesures baissent un peu, donc ouf! Ça fait du bien. Je pense que ça va être apprécié de tous. »