Des camps de jour se préparent dans la région

Il y aura un camp de jour cet été au Pavillon sportif de l'UQAC qui est en période de recrutement pour trouver ses moniteurs. L'établissement qui accueille normalement 300 jeunes pendant 10 semaines a annulé son offre l'an passé en raison de la pandémie.

Toutefois, cet été, environ 200 enfants pourront y prendre part chaque semaine, explique la responsable de l'administration Marie-Claude Duchesne.

«On se prépare à donner des activités sportives qui sont toujours selon nos standards de qualité. On veut que l'expérience soit plaisante et non contraignante pour les enfants malgré tout.»