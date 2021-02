Des cas de COVID-19 retirés du bilan régional

C'est une première, la santé publique rapporte -3 cas de COVID-19 aujourd'hui dans la région. Un ajustement à la baisse a été fait sur le nombre cumulatif de cas.

On ne dénombre aucun nouveau décès et les cas actifs continuent de baisser pour s'établir à 61 aujourd'hui. Dans le détail, on compte 6 cas actifs dans Lac-Saint-Jean Est ainsi que dans le secteur de La Baie-Bas Saguenay.

Dans Domaine-du-Roy ainsi que dans Chicoutimi, les cas actifs passent à 11 et ils sont au nombre de 12 pour le secteur Jonquière. La santé publique rapporte 15 cas actifs dans Maria-Chapdelaine.

Au prorata de la population régionale, il y a 22 cas actifs par 100 000 habitants.

En province, la situation est stable avec1053 nouveaux cas, 37 décès supplémentaires et une légère baisse des hospitalisations.