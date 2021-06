Des centaines d'intéressés pour des nouveaux terrains au Valinouët

Visiblement, les gens ont soif de plein air après avoir été limités dans leurs activités pendant la pandémie. Des centaines de personnes se sont inscrites à un tirage au sort pour obtenir un des nouveaux terrains qui seront aménagés au village alpin du Valinouët, à Saint-David-de-Falardeau.

Deux nouvelles rues comprenant une trentaine de terrains seront créées près du versant Ouest. Un investissement de 2,8 M$ de la municipalité. Au total, 373 personnes se sont montrées intéressées.

La mairesse de Saint-David-de-Falardeau, Catherine Morissette, croit que tous les éléments sont réunis pour attirer de nouveaux résidents.

Quelques terrains de groupe pour la construction de logements seront aussi attribués. La mairesse a confiance de rentabiliser cet investissement.

«Ça va nous rapporter 1,8 M$ et on va avoir 45 maisons à plus de 300 000 $, c'est de l'investissement. Et nos terrains ne sont pas chers, ça va se jouer entre plus ou moins 35 000 $.»