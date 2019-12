Des cliniques d'hiver rouvrent au Lac-Saint-Jean

Les cliniques d'hiver sont de retour à compter d'aujourd'hui au Lac-Saint-Jean, soit un mois plus tôt que l'an dernier. Elles seront ouvertes à Roberval, Saint-Félicien et Saint-Prime pour les patients n'ayant pas de médecin de famille et souffrant de problèmes mineurs, comme une grippe ou une gastro-entérite.

Au total, 55 cliniques sont ouvertes à l'échelle provinciale. Ceci se fait sur une base volontaire précise le CIUSSS. Ces dernières permettent de désengorger les urgences en ajoutant des heures d’ouverture et du personnel à leur horaire régulier, notamment en soirée et durant les fins de semaine.

L'an dernier, environ 30 000 Québécois ont visité une clinique d'hiver.

Pour savoir où elles sont situées, cliquez sur le lien suivant.

Aussi, voici plus d'information sur la grippe, reconnaitre les symptômes et savoir quand consulter.