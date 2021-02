Des craintes entourant la zone orange, les déplacements et la relâche

La direction régionale de la santé publique observera avec attention les prochains jours et croise les doigts pour ne pas voir une augmentation accrue des nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En date d'aujourd'hui, il ne reste que 26 cas de COVID-19 actifs dans l'ensemble de la région et 4 foyers d'éclosion. Une situation qui réjouit le directeur de la santé publique, le Dr Donald Aubin qui se dit également bien heureux de la réouverture des restaurants et commerces.

Il espère maintenant que la population suivra bien les règles de la zone orange 2.0. Bien conscient que les citoyens auraient aimé recevoir des amis à la maison, le médecin indique que les rassemblements intérieurs ont été la source de contamination majeure l'automne dernier.

« On a vu dans nos enquêtes qu'il y avait beaucoup de cas en lien avec ça. Donc là, de ne pas avoir droit aux rassemblements, ça nous donne un peu plus d'assurance que les mesures seront suivies et que nous resterons dans un niveau bas. On va l'espérer ! »