Des dameuses mieux équipées pour assurer la sécurité des opérateurs

Saguenay met en place de nouvelles mesures pour assurer sécurité des opérateurs de dameuses des centres de ski.

Le 9 février dernier, un employé restait coincé dans son engin plusieurs heures après s'être renversé dans le ravin au Mont-Bélu.

Depuis trois semaines, chaque opérateur est en communication radio avec un responsable délégué toutes les heures, une recommandation de la CNESST pour éviter que ce scénario se reproduise.

La Ville a décidé d'aller plus loin, explique le porte-parole Jeannot Allard.

« On a décidé d'aller un peu plus loin. Dorénavant, nos dameuses de tous nos centres de ski que ce soit le Norvégien, le Bec-Scie, Mont-Bélu, Mont-Fortin ou même le parc de la Rivière-du-Moulin, ils auront ce système de type One Star dès que l'ouverture des soumissions sera effectuée.»