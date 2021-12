Des décorations de Noël installées puis retirées d’un CHSLD

La Santé publique a envoyé des directives aux CHSLD et aux hôpitaux concernant les décorations de Noël dans les établissements. Des mesures doivent être respectées pour limiter les risques de propagation liés à la COVID-19.

Dans un courriel transmis à Noovo Info, le porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre-Alexandre Maltais, explique que les ornements sont permis, à condition qu’ils soient aménagés dans des aires communes où la circulation est peu fréquente.

-Dans la mesure du possible, il est également recommandé d'éviter qu'ils ne soient installés dans une aire de circulation (ex. : corridor).

-Il est permis d'installer les sapins de Noël dans les aires communes, à condition qu'ils ne bloquent pas l'accès aux surfaces qui doivent être nettoyées ou désinfectées et s'ils ne nuisent pas au respect de la distanciation physique.

C'est le 29 novembre dernier que le CIUSSS a envoyé ces consignes aux établissements. Or, certains centres avaient déjà décoré, ce qui a créé une confusion au CHSLD de la Colline à Chicoutimi-Nord la semaine dernière. Une bonne partie des décorations installées à la mi-novembre ont été retirées devant les yeux des usagers et du personnel.

Ce malentendu a attristé les résidents qui avaient même participé à l’installation des décorations il y a quelques semaines, nous confient des employés qui ne cachent pas avoir été affectés par cette situation.

«C’est comme si on leur avait enlevé la magie de Noël, alors que c’est tout ce qui leur reste.» - employé qui désire conserver l'anonymat

Après notre entretien avec le CIUSSS, quelques ornements auraient été réinstallés en fin de journée mardi. M. Maltais assure que le CIUSSS est sensible au bien-être des usagers des CHSLD en cette période des Fêtes.

«On est conscient que la période des Fêtes est une période de réjouissance et on veut égayer les milieux, on garde toujours en tête que c'est très important, mais il fallait considérer le volet de contrôle des infections.» - Pierre-Alexandre Maltais, porte-parole du CIUSSS