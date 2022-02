Des dommages mineurs à l'Hôpital vétérinaire Carcajou

L'incendie qui s'est déclaré en début d'après-midi jeudi à l'Hôpital vétérinaire Carcajou d'Alma n'a causé que des dommages mineurs au bâtiment et principalement extérieurs.

Une enquête a démontré que l'incendie a pris naissance dans une prise de courant extérieure, rapporte la directrice de l'entreprise.

Kim Harvey affirme qu'une cage d'escalier a notamment été abîmée par l'eau et que son équipe a pu reprendre ses activités jeudi soir.

« On est encore un peu sous le choc, mais on s'est remis rapidement sur pied, parce que la santé de nos petits patients était vraiment notre priorité. [...] Certains chiens avaient besoin de soins urgents, donc on a fait ça tout de suite en réintégrant la bâtisse. » - Kim Harvey