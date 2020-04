Des effectifs supplémentaires pour améliorer la communication avec les résidents des CHSLD

Il est possible d'aller visiter un proche qui est sur le point de décéder même si celui-ci est hospitalisé dans un milieu où il y a éclosion de coronavirus comme au CHSLD de la Colline à Chicoutimi.

La directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées au CIUSSS, Chantale Boivin explique que dans ces cas, des mesures spéciales sont prises pour protéger le visiteur:

Dans les derniers jours, des ressources ont été ajoutées dans les CHSLD pour que les bénéficiaires puissent communiquer avec leur famille une à 2 fois par semaine. Des travailleurs sociaux ont notamment été réaffectés de jour dans les différents établissements de santé de la région.

«On a ajouté des travailleurs sociaux. Il y a eu des gens dont le poste habituel a été délaissé et on les a rapatriés de jour dans les CHSLD. Si pour des familles le besoin est plus grand, on les invite à en faire la demande. Le défi est plus grand au CHSLD de la Colline du fait qu'on est en éclosion. On est très très conscient qu'il y a un besoin. On veut mesurer si ce qu'on offre actuellement est suffisant. » -Chantale Boivin