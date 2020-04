Des entreprises d'ici donnent leurs masques

Des entreprises de Saguenay ont décidé de faire don d'équipements de protection à des hôpitaux de la région. Fonderie Saguenay, Canmec et Eugène Allard ont offert des centaines de masques N95 au CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean.

Canmec et Fonderie Saguenay ont offert chacun 400 masques et Eugène Allard 320. C'est donc plus de 1100 masques supplémentaires qui sont maintenant accessibles aux personnels des hôpitaux dans un contexte où le matériel est compté. Les employés du domaine industriel utilisent habituellement les masques N95 lorsqu'ils travaillent dans un environnement où il y a beaucoup de poussière.

Certaines de ces entreprises ont également fait don de combinaisons jetables qui habituellement servent à protéger la peau.

Rappelons que depuis la semaine dernière, l'entreprise Vertdure offre de ramasser vos masques et de les redistribuer aux hôpitaux. Ils peuvent aller chercher vos masques et autres ou vous pouvez passer à l’adresse du franchisé le plus près de chez vous. Pour connaître la procédure, cliquez ici.

Des dons fort appréciés dans le contexte où le premier ministre François Legault indiquait hier que le Québec possède des équipements de protection pour seulement 7 jours.