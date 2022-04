Des étudiants du Collège d'Alma agissent contre les drogues du viol

Trois étudiants en Techniques policières du Collège d'Alma, au Lac-Saint-Jean, veulent sensibiliser la population au fléau des drogues du viol dans les bars.

Elizabeth Paquin, Carolann Morency et Guillaume Parent vont distribuer vendredi soir et samedi des affiches énumérant les signes et les symptômes d'une intoxication involontaire aux employés des bars du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les affiches, créées dans le cadre d'un cours, détaillent aussi le menu Angelot, ces trois verres fictifs qu'une personne peut commander pour obtenir du secours immédiat.

L'Angelot avec glace signifie que l'employé derrière le comptoir doit apporter la personne dans un lieu sécuritaire de l'établissement. L'Angelot sans glace équivaut à demander de l'aide pour quitter le bar en sécurité, alors que l'Angelot avec lime incite l'employé à composer le 911.

Les trois étudiants se sentent interpellés par cette réalité et souhaitaient sortir des murs du Collège d'Alma, explique Elizabeth Paquin.

« On est des jeunes qui fréquentent les bars. On est témoins [de cas d'intoxication involontaire] et ça nous affecte personnellement aussi. Tous les gens ont cette peur-là. On cache nos verres et tout. »

Des cartes, au format de cartes d'affaires, contenant ces informations sont distribués au Collège d'Alma. Selon Elizabeth Paquin, elles sont faciles à glisser dans le porte-feuille comme aide-mémoire. La jeune femme aimerait pouvoir en remettre à la population pour les sensibiliser.

Être attentifs aux signes et aux symptômes

Elizabeth Paquin explique que divers signes dans les verres permettent de constater avoir été drogué à son insu. Le verre prendre une apparence brumeuse, il y aura une quantité excessive de bulles. Les glaçons coulent et le liquide peut changer de couleur, énumère-t-elle.

« On ne reste pas toujours à l'affût des signes qu'on pourrait apercevoir dans nos verres, donc on peut se fier à nos symptômes qui peuvent apparaître 15 minutes après avoir été intoxiqué. » - Elizabeth Paquin

Plusieurs symptômes peuvent être observés, selon elle, soit la confusion, la chaleur, une sensation d'ivresse soudaine, de l'euphorie, de la somnolence, des nausées, des maux de tête et des étourdissements. L'étudiante recommande de demeurer vigilants en tout temps.

Depuis la réouverture des bars, plusieurs cas d'intoxication ont été dénoncés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment sur les réseaux sociaux.

