Des fouilles archéologiques à Mashteuiatsh

Après trois années de démarches, les fouilles archéologiques reprendront à Mashteuiatsh, sur l'ancien site qui a été occupé, entre autres, par la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Les démarches pour trouver du financement ont été amorcées en août 2017, après une stupéfiante découverte, explique la coordonnatrice à la médiation culturelle et éducative du Musée amérindien de Mashteuiatsh, Nina Bossum. Une tête de hache a été retrouvée lors de travaux d'excavation sur le terrain situé tout juste à côté de la succursale de la Caisse Desjardins sur la rue Principale. :

« On savait déjà qu'il y avait eu un poste de traite à cet endroit, mais en août 2017, une hache vieille de 5000 ans a été retrouvée lors de travaux pour retirer le solage de l'ancienne épicerie Axep. On a donc une occupation qui est vraiment historique. On veut sonder le terrain et aller voir ce qui s'y cache. »