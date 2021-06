Dès lundi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean sera en vert

N'affichant aucun nouveau cas de COVID-19 depuis trois jours et les cas actifs qui passent sous la barre du 30, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est mûr pour passer en zone verte.

Dès lundi le 21 juin, soit une semaine plus tôt que le plan initial, la région sera au palier vert et quelques assouplissements s'ajouteront.

En zone verte, on peut se rassembler à dix personnes d'adresses différentes ou les occupants de trois résidences à l'extérieur et à l'intérieur. La distanciation physique et le port du masque restent recommandés.

Au restaurant il est aussi possible d'être 10 autour de la même table ou les occupants de 3 résidences. Également, les gens qui souhaitent faire une réception, comme un mariage, 50 personnes peuvent se trouver à l'extérieur pour une réception et 25 à l'intérieur, tout en respectant la distanciation physique. Dans une salle, le port du masque est obligatoire.

Les activités sportives sont permises, à condition de respecter un maximum de 50 participants à l'extérieur et de 25 personnes à l'intérieur provenant de différents foyers. Les contacts brefs sont permis, ce qui est une bonne nouvelle pour les organisations de sports d'équipes.

Le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda indique par ailleurs que des modifications pourraient être apportées au palier vert au cours de l'été.

« Il va y avoir certaines modifications au niveau des paliers en prenant en considération l'épidémiologie, notamment en lien avec les rassemblements, particulièrement à l'extérieur. »

Le Dr Arruda a également laissé entrevoir un palier bleu à l'automne lorsque les Québécois auront reçu deux doses, celui du « paradis ou du ciel » selon ses dires.

Les régions qui passeront en zone verte le 21 juin :