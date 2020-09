Des manifestants pour et contre GNL Québec présents au Montagnais

Il y a eu du mouvement ce soir à l'entrée de l'Hôtel le Montagnais de Chicoutimi où se déroulent les audiences du BAPE sur GNL Québec.

Elles débutaient à 19h et avaient pour but d'informer la population sur le projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay.

Des militants de la Coalition Fjord étaient présents pour sensibiliser les gens aux répercussions d'un tel projet sur l'environnement de la région.

Ils l'ont fait d'une manière bien particulière nous explique leur porte-parole Adrien Guibert-Barthez.

« On a une mise en scène, on se projette en 2025 et on fait comme s’il n'y avait plus de bélugas dans le fjord et on vend en fait des billets pour l'observation des méthaniers. »