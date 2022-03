Des pêcheurs au rendez-vous cet hiver à La Baie

Les pêcheurs ont été nombreux à taquiner le poisson cet hiver sur les glaces de la baie des Ha! Ha!, à La Baie. 2022 figure parmi les trois années où les villages ont accueilli le plus de pêcheurs, rapporte le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrant, au lendemain de la fin de la saison de pêche aux poissons de fond.

Quelque 1700 cabanes ont peuplé les villages de Grande Baie et de l'Anse-à-Benjamin cet hiver.

« C'était une très belle saison. Les pêcheurs et les poissons étaient au rendez-vous. » - Marc-André Galbrant

La pêche fructueuse et l'acceptation des mesures sanitaires sur les sites auraient notamment amené les gens à renouer avec ce plaisir, croit Marc-André Galbrant.

« À la suite des mesures de sécurité mises en place [au cours des deux dernières années], il y a eu un certain désistement, mais les gens voient le plus-value et sont revenus à la charge. Aussi, avec la pandémie, le plein air a été très populaire et la pêche blanche aussi. »