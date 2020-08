Des piscines intérieures accessibles cet automne dans la région

Le Club de natation Béluga de La Baie a reçu de bonnes nouvelles : les cours pourront reprendre à partir du 8 septembre dans la piscine de l'école secondaire des Grandes-Marées. Les nageurs, qui n'ont pas sauté à l'eau depuis le mois de mars, sont impatients de renouer avec leur sport.

Le conseil d'administration doit au cours des prochains jours préparer l'horaire et mettre en place les mesures sanitaires nécessaires. Il a reçu les recommandations de la Fédération de natation du Québec.

« On n’a pas encore de recommandations par rapport aux douches et aux vestiaires, mais ce qu'on sait pour l'instant c'est que c'est 8 par couloir. Pour le matériel, s'il est immergé dans l'eau pendant 15 minutes on n'aura pas besoin de le désinfecter. Aussi, les groupes ne pourront pas se croiser. » - Isabelle Lavoie, membre du C.A.