Des policiers de Saguenay au cœur d'une fête qui dégénère au Camping Stoneham

La police de Saguenay confirme que des policiers de son service ont été impliqués dans une altercation au camping Stoneham à Québec le weekend dernier lors d'une fête qui a dégénéré. Un homme a été transporté à l'hôpital après avoir été roué de coups.

C’est la Sûreté du Québec qui est en charge l’enquête qui comporte de nombreux témoins et l'une d'entre elles nous a parlé. Elle raconte qu'ils étaient une quinzaine de fêtards à troubler la paix pour un deuxième soir, samedi dernier,au camping.

Lorsque son conjoint est intervenu avec la propriétaire de l'endroit pour leur demander de baisser le ton après le couvre-feu de 23h, certains lui ont sauté dessus.

« Ils se sont mis autour de lui à 4 ou 5. Y'en a qui le tenaient et les autres fessaient. Ils l'ont accoté sur la tente-roulotte et elle brassait ! Moi je criais ! D'autres gens ont réussi à le délivrer et c'est là que l'ambulance est arrivée. Mon conjoint a été transporté à l'hôpital et il a des blessures à la tête et aux tympans. »