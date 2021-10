Des projets pour la Véloroute des Bleuets menacés

De nouvelles règles de sécurité au Canadien National bloqueraient tout projet de développement de la Véloroute des Bleuets. Un nouveau tronçon à Saint-Gédéon attend d'être inauguré puisque l'organisation n'a pas reçu l'autorisation pour construire une traverse sur le chemin de fer.

C'est une première en 20 ans d'existence, indique le directeur général de la véloroute, David Lecointre, qui précise qu'à 17 endroits, la piste cyclable traverse le chemin de fer et que près de 35 kilomètres sont aménagés dans l'emprise du Canadien National.

En plus du tronçon à Saint-Gédéon, un autre projet est compromis à Chambord alors que le CN n'a toujours pas donné son aval pour aménager une nouvelle section qui permettrait de relier Saint-Félicien à Alma sans jamais avoir à pédaler sur la route 169.

David Lecointre indique que des raisons de sécurité sont évoquées par le Canadien National.

Les préfets des trois MRC du Lac-Saint-Jean ainsi que le député Alexis Brunelle-Duceppe appuient l'organisation et dénoncent en bloc l'indifférence du CN. Ils déplorent qu'un joyau régional soit en péril alors qu'il est apprécié par les touristes et la population locale.

« Après une quinzaine de rencontres de suivis, l’impression que le CN me donne c’est qu’il niaise avec la puck pour écouler du temps. Je trouve cela dommage parce que je talonne l’entreprise depuis plus d’un an et demi et à part de belles promesses de commandites et de collaboration, on n’a pas eu grand-chose. »

- Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean