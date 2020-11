Des restaurateurs de Saguenay veulent défier la zone rouge

La mairesse de Saguenay désapprouve les gestes qui vont à l'encontre des règles sanitaires, mais Josée Néron dit comprendre à 100 % la détresse des restaurateurs.

« Je peux comprendre le cri du coeur des restaurateurs et leurs questionnements. Nous sommes tous témoins d'endroits où il y a énormément de gens qui rentrent et qui sortent et que plusieurs items y sont manipulés. Je comprends que les restaurateurs veulent rouvrir et qu'ils souhaitent être entendus par le gouvernement. Il faut essayer de trouver une façon d'opérer en protégeant les employés et la population. »