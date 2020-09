Des scientifiques demandent un délai sur les grands projets dans le fjord

Des scientifiques québécois demandent à Québec d'imposer un moratoire jusqu'en 2023 sur les grands projets industriels qui entraîneraient un plus grand trafic sur le fjord du Saguenay. Les projets s'accumulent sur les tables à dessin : GNL Québec, Métaux BlackRock et Ariane Phosphate.

Les chercheurs de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins prônent la prudence et croient qu'il faut prendre le temps d'évaluer les réels impacts sur le béluga. Selon leurs estimations, une augmentation du trafic maritime nuirait à l'espèce, notamment puisque le niveau d'exposition au bruit serait beaucoup plus important que prévu.

« Ses possibilités de communication sont perturbées par les bruits ambiants, donc ça vient déranger son réseau social et les comportements qui en découlent. Par exemple la communication entre une mère et son bébé. On dit que la nuisance sonore est l'une des trois perturbations qui peuvent affecter la survie du béluga. » - Jérôme Dupras, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique à l'UQO

Les chercheurs ont aussi constaté que la présence de bélugas serait 10 fois plus élevée qu'on ne le croyait dans le fjord. Les plus récentes analyses démontrent qu'au moins la moitié de la population adulte des bélugas du Saint-Laurent fréquente le fjord du Saguenay. Une véritable surprise pour les chercheurs qui croyaient que seulement 5% des bélugas transitaient dans le fjord, souligne M. Dupras.

Travaux du BAPE

Les chercheurs assurent que la sortie de ce rapport à quelques jours du début de la commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur le complexe de liquéfaction de GNL/Gazoduq est une coïncidence.

Hier, le BAPE faisait savoir que ses travaux commenceront le 21 septembre à l'Hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. La première partie servira à expliquer le projet et répondre aux questions du public. Les séances seront aussi diffusées sur le site internet du BAPE et des questions pourront être posées par téléphone ou visioconférence.

Avec la collaboration de Carolyne Labrie.