Des sébastes plus modestes cet hiver à La Baie

Les amateurs de pêche blanche pourraient hameçonner de plus petits sébastes, cet hiver, dans la rivière Saguenay.

Selon le président de l'organisme Promotion pêche, Rémi Aubin, 80 % des sébastes pêchés dans le Saguenay seraient des sébastes juvéniles mesurant moins de 10 pouces de long. Cela s'expliquerait par le renouvellement des stocks.

Rémi Aubin souligne l'importance de ne pas remettre à l'eau les plus petits poissons de cette espèce qui n'y survivraient pas, en raison de la décompression. Le pêcheur rappelle aussi que chaque poisson pêché compte dans le quota quotidien.

« Au fédéral, il n'y a pas de limites en possession, c'est-à-dire que c'est des limites de prises quotidiennes. Vous avez le droit à cinq poissons de fond par jour. Si quelqu'un, par exemple, dans la journée, remet 12 petits sébastes à l'eau qui vont tous mourir et qu'il en prend cinq gros. En réalité, c'est comme s'il avait pris 17 poissons. » - Rémi Aubin

Quelques trucs pour pêcher de plus gros sébastes

Comme les petits sébastes se retrouvent majoritairement dans des zones moins profondes de la rivière Saguenay, soit entre 50 et 100 pieds, Rémi Aubin suggère de cibler des zones plus profondes pour pêcher de plus gros sébastes. Selon le mordu de pêche, ces poissons se tiennent davantage entre 300 et 600 pieds de profondeur.

Autre truc du président de Promotion pêche : simplement pêcher avec un plus gros hameçon pour attraper de plus gros poissons. Et si de petits sébastes mordent tout de même à l'hameçon, Rémi Aubin propose de ne pas bouder ces prises plus modestes et de concocter de belles recettes.

« Ils sont très bons quand même. »

Bonne pêche!

Courtoisie : Vincent Gervais

