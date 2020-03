Avec toutes les mesures de confinement annoncées, des services de livraison bénévoles s'organisent à Saguenay. Un coup de main utile pour les personnes âgées de plus de 70 ans et celles qui se sont placées en isolement après un retour de voyage.

Un groupe d'enseignants a d'abord démarré le service Aide aux commissions / livraisons Chicoutimi sur Facebook. L'un des instigateurs, Simon Lavoie, explique qu'il suffit d'envoyer un message détaillé de votre commande via la messagerie Facebook.

«J'envoie cette liste-là aux livreurs et eux achètent la commande, font la livraison et laissent la livraison à la porte du bénéficiaire, donc il n'y a aucun contact et le bénéficiaire lui faire un transfert Interac».