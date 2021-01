Des simulations plus réelles pour les étudiants du Cégep de Chicoutimi

Plus de 2 millions de dollars ont été investis au Cégep de Chicoutimi qui inaugure son Centre interdisciplinaire de simulations en santé. Il s'agit de trois laboratoires où les étudiants testent leurs apprentissages avec des mannequins informatisés des plus réalistes.

Les travaux pratiques prennent une autre dimension pour les étudiants de 7 programmes offerts dans le domaine de la santé. Leurs nouveaux patients simulent la respiration, la circulation sanguine, le rythme cardiaque et beaucoup plus. Parmi eux, on trouve une femme enceinte et un enfant d'environ 7 ou 8 ans.

Le directeur des études, Christian Tremblay est vraiment satisfait des nouveaux laboratoires qui permettent un travail de collaboration entre les étudiants. Les simulations peuvent se faire dans un bloc opératoire, un petit appartement ou une salle d'urgence d'un milieu hospitalier :

« Pour l'étudiant, c'est vraiment une expérience réelle. Par exemple, les étudiants en soins préhospitaliers d'urgence peuvent sortir le patient de son milieu de vie, l'amener à l'urgence et là il est pris en charge par l'inhalothérapeute et les étudiants en soins infirmiers. »

Chaque intervention est filmée et par la suite, l'équipe peut regarder sa simulation avec l'enseignant pour apporter des corrections.