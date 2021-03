Des vêtements de chantiers enfin conçus pour les femmes

L'entreprise de Saint-Félicien, Polaire Plus, se lance dans les vêtements de travail pour les femmes qui oeuvrent sur les chantiers de construction ou dans les grandes usines. Selon le manufacturier du Lac-Saint-Jean, il n'existait encore aucune gamme féminine qui respecte les normes de sécurité.

C'est à force de voir des clientes demander aux couturières de retoucher leurs vêtements de travail achetés dans la section pour hommes que la directrice générale de Polaire Plus, Cindy Dufour, et son équipe ont eu l'idée de créer une gamme pour les femmes.

Les morceaux offerts remplissent toutes les normes de sécurité qu'exigent les entrepreneurs de grands chantiers et les entreprises, assure Mme Dufour.

« On s'entend qu'il y a 50 ans quand notre entreprise a commencé, on ne voyait pas beaucoup de filles sur les chantiers ou dans des mines. C'est plus le cas maintenant ! Et avec nos vêtements, les femmes sont bien équipées et surtout, elles n'ont plus froid et elles sont confortables. » - Cindy Dufour, directrice générale de Polaire Plus