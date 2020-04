Des voleurs tombent face à face avec les propriétaires des résidences

Deux voleurs de Saguenay ont appris à leurs dépens qu'il faut vérifier s'il y a des occupants dans les maisons avant de tenter d'y entrer. À deux reprises mardi soir à Chicoutimi-Nord, sur la rue Roussel puis sur la rue Olier.

Le premier malfaiteur s'est présenté dans des résidences dont les lumières étaient fermées et où il n'y avait pas de voiture dans l'entrée. Or, lorsqu'il a voulu forcer la porte, il est arrivé face à face avec les propriétaires des lieux. L'individu a aussitôt déguerpi et pris la fuite avec son complice.

Lors d'une troisième tentative cette fois sur la rue du Stade à Chicoutimi, la maison était inoccupée, mais le système d'alarme s'est déclenché avisant les policiers. Comme ces derniers avaient eu une bonne description des voleurs par les deux propriétaires précédents, ils ont rapidement retracé les suspects tous deux âgés de 26 ans.

Le porte-parole de la Sûreté municipale de Saguenay, Bruno Cormier rappelle l'importance de garder les lumières extérieures ouvertes le soir et la nuit. :