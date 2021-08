Destination Monts-Valin veut construire un hôtel à la montagne du Valinouët

Destination Monts-Valin achète le terrain de l'ancien chalet d'accueil du Valinouët et s'engage auprès de la municipalité à y construire un hôtel d'ici 18 mois. Les promoteurs du projet imaginent un endroit de style tout-inclus pour les motoneigistes et les skieurs.

L'achat du terrain, évalué à 47 000 $, pour la construction de l'hôtel a été entériné lundi lors d'une séance du conseil de ville de Saint-David-de-Falardeau.

Le projet s'ajoute ainsi à celui d'un restaurant et d'un stationnement sécurisé qui seront construits sur le site connu comme étant le troisième stationnement. Ce lot a été acheté pour 50 000 $.

Le copropriétaire de Destination Monts-Valin, Daniel Engel explique que dès décembre, le terrain du troisième stationnement accueillera le restaurant et son fumoir.

« Ce n'est pas juste un resto. C'est aussi une usine parce que nos produits du fumoir sont vendus dans les IGA. Alors la viande va se retrouver partout et nous aurons plusieurs employés. L'ouverture du restaurant est prévue le 11 décembre. »

La jeune entreprise créée pour la location de motoneige et le service de guide diversifie son offre depuis 2015 avec le rachat de chalets locatifs, un dépanneur du coin et la restauration.

Outre le restaurant, le troisième stationnement deviendra sécurisé et payant. Pour M. Engel, il est clair que la demande est là, notamment de la part des motoneigistes.

« L'an dernier, en une journée, j'ai vu dix personnes qui ne pouvaient pas repartir à la fin de leur journée parce qu'elles s'étaient faites voler leur catalyseur. Nous allons offrir aux motoneigistes et aux skieurs un stationnement sécurisé 24 heures sur 24. »

Cette décision inquiète cependant les utilisateurs actuels de la montagne qui craignent de perdre de l'espace. À ce sujet, la mairesse Catherine Morissette assure que d'autres solutions sont envisagées et qu'un stationnement public sera toujours offert derrière le fumoir. Destination Monts-Valin s'est aussi engagé à offrir un service de navettes vers Chicoutimi.

« Ça fait 15 ans que je suis là et le troisième stationnement, ce qu'on voit ce sont des motoneigistes et pas les skieurs. Puis, on va penser à d'autres places pour avoir des stationnements. » - Catherine Morissette, mairesse de Saint-David-de-Falardeau