Deux écoles fermées à Roberval en raison de la COVID-19

Les cas de COVID-19 ont continué de grimper cette fin de semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La santé publique rapportait 46 nouvelles infections hier et 53 cas de plus samedi.

Le nombre de cas actifs s'élève ainsi à 260 dans la région, dont 123 dans le RLS Domaine-du-Roy. Le deuxième secteur le plus touché est celui de La Baie, avec 66 cas actifs, suivi des RLS de Maria-Chapdelaine (28 cas), de Chicoutimi (26 cas), de Jonquière (9 cas) et de Lac-Saint-Jean-Est (6 cas).

Aucun décès ne s'est ajouté au bilan pendant le weekend. En date d'hier, plus de 25 000 doses de vaccin contre la COVID-19 avaient été administrées au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Au Québec, 648 nouveaux cas étaient rapportés hier ainsi que 5 décès supplémentaires.

Deux écoles fermées à Roberval

La hausse des cas de COVID-19 dans Domaine-du-Roy force le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets à fermer deux écoles à Roberval, jusqu'au 5 avril.

Il s'agit de l'école primaire Notre-Dame qui compte 8 cas actifs et de la Cité étudiante, où 11 personnes sont atteintes. Au total, plus de 400 jeunes et membres du personnel sont isolés. Le taux d'absentéisme justifie d'ailleurs en partie cette décision.

En ce qui concerne l'école Notre-Dame, l'enseignement à distance débutera mercredi et un service de garde d'urgence sera disponible pour les enfants des travailleurs essentiels.

Puis à la Cité étudiante, les cours à distance débuteront demain. Les élèves iront récupérer leur matériel aujourd'hui.

Ailleurs dans la région, les élèves de 3e, 4e et de 5e secondaire retournent à l'école à temps plein aujourd'hui.