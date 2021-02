Deux fois moins de visiteurs en 2020 au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien a accueilli deux fois moins de visiteurs l'an dernier en raison de la pandémie et de la fermeture du site pendant 147 jours.

Avec 93 500 visiteurs, les retombées économiques s'élèvent à près de 19 millions $. Cependant, l'absence des touristes européens a laissé un trou de 18 millions $.

Le pire a toutefois été évité et l'année se termine avec un excédent de 364 000 $ grâce à l'appui financier des deux paliers de gouvernement, souligne la présidente du conseil d'administration, Joséane Fortin.

« Les visiteurs ont tout de même exprimé un fort taux de satisfaction et ils étaient heureux de retrouver notre site. »

Pour la saison à venir, la directrice générale, Lauraine Gagnon, espère être en mesure de bonifier les activités sur le site, mais elle avertit déjà les visiteurs qu'il y aura encore des contraintes.

L'été dernier, la petite ferme était interdite aux visiteurs ainsi que la pouponnière et les collations aux animaux ne pouvaient pas être offertes devant le public.

« On va avoir encore la réservation en ligne et le trajet à sens unique. On va avoir encore les mesures sanitaires et les activités qui n'étaient pas disponibles en 2020 ne le seront pas en 2021, à moins d'un changement de la part de la santé publique. Je dois quand même vous dire que les visiteurs ont beaucoup apprécié la visite à sens unique qui permettait de bien voir l'ensemble du site. »

Travaux en cours

Les visiteurs québécois étaient au rendez-vous l'été dernier, mais la direction du zoo remarque une baisse de 56 % de la clientèle régionale. Des campagnes publicitaires seront déployées en 2021 pour inciter les gens d'ici à converger vers Saint-Félicien.

Lauraine Gagnon ajoute que la population régionale est toujours attirée par les nouveautés et il y en aura cette année.

La phase 4 des travaux sera terminée pour la réouverture avec un nouvel habitat pour les grizzlis et les lynx roux ainsi qu'un nouveau pavillon pour les castors, un habitat revampé pour les carcajous et l'ajout d'un bâtiment avec bloc sanitaire et boutique souvenir.