Deux initiatives en santé mentale lancées dans la région

Le Centre de rétablissement Le Renfort d'Alma reçoit 25 000 $ du fonds Bell Cause pour poursuivre son projet jeunesse « Moi je reste connecté ». Lancé en février dernier, ce volet sert à parler de santé mentale avec les 10 à 17 ans.

Les intervenants se rendent dans les écoles et les maisons de jeunes pour parler avec ceux qui peuvent souffrir de problème de santé mentale ou qui ont un proche qui en souffre. La directrice générale du Renfort, Cynthia Tardif, explique que le message est également adapté pour chaque groupe.

«C'est très différent entre les 10 et 13 ans et les 14 et 17 ans. Il faut adapter complètement les ateliers et le langage. Les jeunes connaissent déjà beaucoup de choses des fois c'est de mettre les bons mots sur les choses qui sont ressenties».