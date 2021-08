Diminution des mises en chantier en juillet au Saguenay

Le nombre de maisons mises en chantier en juillet a nettement diminué dans la région de Saguenay, alors qu'il a continué de croître en province. Le mois dernier, 36 constructions ont été amorcées dans le secteur de Saguenay, comparativement à 84 en juillet 2020.

Un mois ne définit pas une tendance, met en garde le directeur du service économique à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), Paul Cardinal. Loin d'être inquiet, il croit qu'il y aura encore un peu de croissance d'ici la fin de l'année.

« Si on regarde le cumulatif depuis le début de l'année pour votre région, on est en avance de 17 % sur l'année dernière au niveau des mises en chantier et il faut se rappeler que 2020 avait été la meilleure année en six ans. » - Paul Cardinal, directeur du service économique de l'APCHQ

Depuis janvier, 342 résidences ont été construites dans la RMR de Saguenay, comparativement à 292 en 2020, démontrent les chiffres de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et comme pour les acheteurs de maison, les gens recherchent des secteurs en périphérie des plus grands centres.

« C'est beaucoup à Saint-Honoré, Saint-Fulgence ainsi que Jonquière et La Baie. Il n'y a qu'à Chicoutimi secteur sud qu'il y a une baisse de mises en chantier. »

Boom dans l'immobilier

Paul Cardinal remarque que le prix des matériaux a ralenti certains projets, mais dans l'ensemble, les gens qui souhaitaient construire leur maison l'ont fait puisque le prix des transactions immobilières a aussi grimpé dans la dernière année au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La firme JLR rapportait il y a quelques jours que le prix médian a connu une hausse de 10 % dans la région au cours de la dernière année pour se situer à 190 000 $. Le nombre de ventes a par ailleurs grimpé de 40 % pour Saguenay. Le prix médian maison unifamiliale à Saguenay est maintenant à 219 925 $.