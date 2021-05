Dominic Gagnon sera de la course à la mairie de Saguenay

Un autre candidat sera de la course à la mairie de Saguenay en vue des élections municipales en novembre prochain. Il s'agit de l'ex-chef de l'Alliance Saguenay, Dominic Gagnon, qui effectue un retour comme candidat indépendant.

M. Gagnon en a fait l'annonce ce matin à Jonquière en conférence de presse. Lors de sa participation aux dernières élections, en 2017, il avait terminé dernier avec 6, 13 % des votes.

Domnic Gagnon devient ainsi le 4e candidat dans cette élection. Il s'opposera à la mairesse sortante, Josée Néron, la conseillère municipale de Jonquière Julie Dufour et l'ex-député libéral Serge Simard.

Dominic Gagnon s'est entouré d'une équipe, formée notamment du fondateur de l'ERD Léonard Gagnon et de l'ex-directeur général de la Ville de Saguenay, Daniel Gaudreault.

M. Gagnon dit vouloir améliorer les services aux citoyens, respecter la capacité de payer des contribuables et dynamiser la Ville.

«Aujourd'hui, en 2021, j'ai cette conviction profonde d'avoir réussi à réunir les conditions gagnantes qui me permettent d'offrir aux citoyens et citoyennes de Saguenay une option réaliste, crédible et surtout connectée sur les attentes et aspirations de tous.» Dominic Gagnon, candidat à la mairie de Saguenay