Du golf au Saguenay-Lac-Saint-Jean dès le 20 mai

La majorité des clubs de golf de la région rouvriront à compter de mercredi prochain. Les propriétaires des terrains régionaux n'attendaient que le feu vert de Québec.

Tous devront suivre le nouveau protocole approuvé par la Santé publique et dans certains cas, l'embauche de personnel a été nécessaire.

Si le nombre de golfeurs permis à la fois sur un départ demeure à quatre, plusieurs changements sont à l'ordre du jour, nous a expliqué le directeur général du club Lac-Saint-Jean, Junior Juneau. Les partenaires de jeu devront conserver une distance physique de deux mètres et ils ne pourront pas toucher à la balle ou à l'équipement de leurs adversaires. Une personne sera autorisée par voiturette si elle n'est pas munie d'un plexiglas entre les sièges.

Les pavillons et restaurants seront fermés, mais les toilettes vont demeurer accessibles. Les casse-croutes seront ouverts et la location d'équipement sera possible, mais avec désinfection avant et après.

Junior Juneau n'est pas inquiet de l'achalandage dans ses installations cet été et il croit même que son sport connaître un nouvel essor. :