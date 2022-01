Du plein air à moitié prix au Mont Lac-Vert pour le personnel de la santé

L'équipe du Mont Lac-Vert, à Hébertville, a trouvé une belle façon de souligner sa reconnaissance et son soutien au personnel de la santé. Dès mardi, les employés de ce milieu pourront se procurer un billet journalier à moitié prix afin de profiter des activités de plein air proposées par la station de ski.

Du lundi au vendredi, en présentant une preuve d'identité professionnelle, les travailleurs de la santé pourront bénéficier de ce tarif exceptionnel pour enfiler leurs raquettes ou pour dévaler les pentes en ski, en planche à neige ou en fatbike. Seules les glissades en tube ne seront pas possibles, puisqu'elles sont fermées en semaine.

« C’est reconnu; l’air pur, la nature et le sport [...] ont des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique et sur le bien-être des gens. C’est pourquoi l’équipe du MLV a décidé d'offrir un peu de répit [au personnel de la santé] durant leurs journées de congé. » - Extrait du communiqué de l'administration du Mont Lac-Vert

L'entreprise démontre ainsi toute sa reconnaissance envers la générosité du personnel de soins et les nombreux sacrifices qu'il a dû faire au cours des deux dernières années. L'équipe du Mont Lac-Vert relève « le rôle, l'obligation et l'horaire de travail [des employés qui] n’est pas de tout repos. Ils doivent jongler avec des horaires de nuit, des surcharges de travail et, tout ça, en essayant d’avoir une vie familiale et personnelle équilibrée. »

Les employés de la santé n'ont qu'à se présenter à la billetterie de la station de ski pour obtenir leur privilège.