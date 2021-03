Du Saguenay au groupe The Who pour une performance musicale

Une fois de plus, une initiative lancée sur le web a dépassé les rêves les plus fous des participants.

Un collectif d'une vingtaine de musiciens amateurs, dont plusieurs du Saguenay, a repris au printemps dernier la chanson Join together du groupe The Who pour souligner le travail des employés de la santé. Le groupe l'a appris et il a partagé la vidéo sur ses réseaux sociaux.

Quelques mois plus tard, en novembre dernier, un contact a été établi avec le collectif pour faire un projet ensemble. Aujourd'hui la chanson Let's see action 2021 est lancée pour inviter les gens à se faire vacciner et le claviériste de The Who, Loren Gold, y participe.

L'un des participants, Jonathan Marcotte, jubilait lors de notre entretien. Il explique que sur les 23 participants, ils sont le tiers à être des travailleurs de la santé. La dernière année a donc été très difficile et cette collaboration est une véritable bouffée d'air frais.

« On est majoritairement des passionnés de musique saguenéens et un peu d'ailleurs, jusqu'en Italie en fait. Le plus cool c'est vraiment d'avoir Loren Gold ! »

Pour réécouter ou découvrir la première chanson lancée au printemps dernier :