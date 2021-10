Du ski hors-piste au Mont-Jacob, en plein coeur de Jonquière

Un projet de ski hors-piste verra le jour cet hiver au Mont-Jacob à Jonquière. Des travaux de débroussaillage, de déplacement de roches dangereuses et d'élargissement des pistes ont été effectués au cours des derniers mois.

Un groupe de citoyens, initié par le Jonquiérois Raphael Drolet Corneau, est derrière le projet amorcé l'an dernier en collaboration avec la Ville de Saguenay ainsi que la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade.

Tout comme la glisse, l'activité se fera aux risques et périls des utilisateurs explique le conseiller du secteur, Jimmy Bouchard qui est d'avis que la cohabitation avec les marcheurs sera harmonieuse.

« On va installer de l'affichage pour s'assurer que les gens soient au courant, à la fois les marcheurs et les skieurs. Il y aura deux croisements entre les pistes et les sentiers pédestres qui vont se faire, donc il n'y aura pas un grand flot de skieurs. » - Jimmy Bouchard, conseiller municipal du District #1