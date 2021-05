En pleine pénurie de main-d'oeuvre, l'entreprise Lachance-Gravel de Chicoutimi a remporté le prix Attraction et rétention de main-d'oeuvre jeudi dernier au Gala des Dubuc de la Chambre de commerce et d'industries Saguenay-Le Fjord. Dans un contexte où il est difficile de trouver des employés, nous avons voulu savoir comment réussir à garder ses 150 employés dans une firme de conciergerie commerciale.

À 31 ans, la PDG Annick Lachance-Gravel déborde d'énergie et son enthousiasme est contagieux. C'est la première fois qu'une entreprise de ce secteur d'activités remporte ce prix, qui est le plus prestigieux aux yeux de l'entrepreneure qui répétera à quelques reprises que pour réussir, il faut avant tout respecter son équipe.

« Je suis vraiment contente de gagner ce prix et surtout de mettre de l'avant mon équipe parce que c'est souvent un emploi de l'ombre la conciergerie et l'entretien ménager. »

Tout au long de l'entrevue, nous avons tenté de connaître les secrets de la cheffe d'entreprise pour connaître ses meilleures stratégies. Elle n'en dévoilera que très peu, mais nous dira que tout est une question de valeurs.

« Ce n'est pas juste des valeurs qui sont écrites sur un mur, elles sont aussi appliquées. Je ne veux pas dire toutes mes stratégies ! Mais on implique nos employés. On fait des sondages. On les fait choisir les conditions pour l'année à venir. On adapte les horaires. »

L'équipe compte par ailleurs un membre bien important : Maverick, le golden retriever ! Le toutou est bien utile pour faire de la zoothérapie, même dans les entrevues d'embauche.

« Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire une entrevue et c'est tout à fait normal. C'est difficile de soutenir le regard de l'employeur par moments. Nous on s'adapte à notre candidat au lieu de se dire qu'il n'est pas bon en entrevue et qu'on le prendra pas. On ne veut pas passer à côté d'un beau talent. »