Élection partielle à La Baie : Unissons Saguenay présente une candidate

Le parti Unissons Saguenay présente une candidate pour l'élection partielle du district 14 à La Baie. Éden Tremblay, une mère de famille de La Baie, tentera de se faire élire le 8 mai prochain, à la suite de la démission du conseiller municipal et président de l'arrondissement, Éric Simard.

La candidate grandement impliquée dans sa communauté, notamment à la maison des Familles de La Baie, estime qu'Unissons Saguenay est la seule organisation qui a un réel plan pour l'avenir de la Ville.

Si elle est élue, Éden Tremblay voudrait instaurer un conseil de district pour favoriser la participation citoyenne. La candidate souhaiterait également revoir la configuration du centre-ville de La Baie et les projets de stationnements prévus, en considérant le réel besoin des résidents du secteur.

Jusqu'à présent, seul l'ex-porte-parole régional de la Sûreté du Québec, Jean Tremblay, a annoncé sa candidature dans le district 14. L'ex-attachée du maire Jean Tremblay, Francyne Gobeil, et son ancien bras droit, Ghilain Harvey, se sont aussi montrés intéressés.

De son côté, l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) ne présentera aucun candidat pour l'élection partielle du district 14 à La Baie. Quelques personnes ont été approchées, mais ont décliné l'offre du parti.

L'ERD envisage ainsi de mener une profonde analyse sur son mandat et ses orientations, affirme le chef intérimaire de l'ERD, Marc Bouchard.

« Il aurait été facile de mettre un visage sur une affiche pour faire un acte de présence, mais nous avons voulu être honnêtes et transparents envers nos membres et la population. L’ERD a donc décidé de ne présenter aucun candidat et entreprendra une analyse profonde de son mandat et sa mission dans le but d’être de retour en 2025. »