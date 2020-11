Élections américaines : une Saguenéene à Pittsburgh nous raconte

Si vous comptez suivre les élections américaines ce soir, le chiffre à retenir est 270. C'est le nombre de grands électeurs nécessaires pour devenir président des États-Unis. Le professeur en Actualité au Cégep de Jonquière, Éric Arseneault, explique que les grands électeurs peuvent faire toute la différence. Ç'a été le cas en 2016.

«Hillary Clinton en bout de ligne a eu au total à travers les États-Unis 3 millions de votes de plus que Donald Trump, sauf que ces millions de votes étaient mal répartis pour elle. Il aurait suffi qu'elle en ait un 10 000 de plus dans certains États pour aller chercher des grands électeurs et faire la différence.»