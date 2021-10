Élections Saguenay aimerait un taux de participation de 60%

Les responsables des élections à Saguenay espèrent que 60 % des électeurs exerceront leur droit de vote le 7 novembre prochain. Le taux de participation à Saguenay était de 56 % en 2017, ce qui est beaucoup plus que la moyenne provinciale de 44 %.

Les propriétaires d'une maison et ceux qui habitent depuis longtemps une même ville ont plus tendance à exercer leur droit de vote, explique la porte-parole chez Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet qui ajoute que le sentiment d'appartenance à sa municipalité est aussi important, c'est pourquoi le taux de participation est souvent plus élevé dans les plus petites localités.

Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à ne faire leur devoir de citoyen ? Vous avez la réponse dans le reportage de Louis-Philippe Arsenault.

Avez-vous votre carte de l'électeur ?

Avez-vous déménagé récemment ? Vous n'êtes peut-être pas inscrit sur la liste électorale pour le 7 novembre prochain. Contrairement aux élections fédérales, pour les élections municipales on ne peut pas s'inscrire en ligne ou directement sur place le jour du vote.

Si vous n'avez pas reçu votre carton de l'électeur, à Saguenay, vous devrez vous présenter à la Commission de révision située au Faubourg Sagamie de Jonquière entre les 24 et 26 octobre. À Alma, vous avez jusqu'à demain, 17h30, pour vous rendre à l'Hôtel de Ville.

Le directeur des communications d'Élections Saguenay, Jeannot Allard, admet que cette façon de faire est peut-être désuète. : « On est régi par la loi des cités et villes et donc c'est le gouvernement du Québec qui établit les règles. Effectivement, on ne peut pas se présenter le 7 novembre si on n'a pas son carton d'électeur. »