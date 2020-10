EN IMAGES : Le nouveau complexe sportif de Dolbeau-Mistassini

Le nouveau complexe sportif de Dolbeau-Mistassini est prêt à 95 %. Les patineurs et hockeyeurs ont même déjà accès à la glace qui est en fonction depuis quelques semaines. Une ouverture complète est prévue en janvier si la situation sanitaire le permet.

Le maire Pascal Cloutier a très hâte de pouvoir faire profiter les citoyens de la piscine, des jeux d'eau, de la pataugeuse, de la palestre de gymnastique ainsi que des salles multifonctionnelles.

Les premières images du nouveau bâtiment ont été dévoilées aujourd'hui. On y voit bien l'ampleur des travaux qui sont historiques pour la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Le bassin principal, vue des gradins, Courtoisie

Le bassin récréatif comprend des jeux d'eau et une pataugeuse, Courtoisie

La palestre de gymnastique, Courtoisie

Pascal Cloutier aurait aimé pouvoir présenter son projet en grande pompe, plutôt que par Zoom, rappelant que la dernière conférence de presse qui s'est tenue sur le sujet a été faite le 11 mars dernier, une journée avant que la vie des Québécois soit mise sur pause en raison de la pandémie.

« C'est le plus gros projet dans l'histoire de la ville. Sept mois plus tard et malgré toutes les contraintes, c'est 95 % des travaux qui sont complétés. On en est à la finition. Nous sommes toujours dans les échéanciers prévus et les paramètres financiers du projet sont respectés. » - Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini