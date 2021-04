EN IMAGES : Les travaux à l'aérogare de Bagotville s'amorcent

Les travaux à l'aéroport de Bagovtille débuteront la semaine prochaine, après des années d'attente. C'est la firme d’architectes Les Maîtres d’OEuvre qui a conçu les plans et Cegerco dirigera le chantier.

Une partie du bâtiment actuel sera démolie et la nouvelle construction sera plus grande. Il y aura une salle à manger ainsi qu'un salon Internet. Une mezzanine et de grandes salles d'attente donneront sur le tarmac pour voir les avions.

« La seule portion qui va demeurer de l'ancien aéroport c'est le hall d'entrée. Tout le reste sera redéfini et revampé. Je crois que les gens vont beaucoup apprécier. » - Josée Néron, mairesse de Saguenay

Un espace est aussi réservé pour accueillir de futures douanes et la mairesse croit qu'avec le rajeunissement du bâtiment, il sera plus facile de faire avancer ce dossier à Ottawa.

Le chantier se terminera au début de 2023. Il en coûtera 24 millions $ et les deux tiers sont financés par la Ville de Saguenay. Le financement du projet a encore fait jaser il y a quelques semaines alors que le conseiller municipal responsable des finances, Michel Potvin, proposait de relancer un appel d'offres clé en main avec un prix plafond. L'idée n'a pas trouvé écho auprès des autres élus.

L'aérogare demeurera accessible pendant les travaux. Dans une année normale, plus de 120 000 passagers transitent par l'aéroport de Bagotville. Le bâtiment actuel a été construit en 1967.

Des images ont été présentées pour la première fois aujourd'hui. :

Présentation du projet de l'aérogare de Bagotville

Le salon Internet

Salle à manger

La mezzanine