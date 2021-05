EN VIDÉO : La nouvelle capitainerie de la Dam-en-Terre

La nouvelle capitainerie de la marina de la Dam-en-Terre à Alma est maintenant ouverte aux utilisateurs. Près de 2,5 millions $ ont été investis par les trois paliers de gouvernement.

Le bâtiment est beaucoup plus moderne, explique le président du Centre de villégiature Dam-en-Terre, François Carrier. Les gens ont accès à une grande terrasse équipée de BBQ, une cuisine, des douches et une buanderie. Les cyclistes pourront aussi utiliser la halte vélo.

Depuis la semaine dernière, les plaisanciers ont commencé à mettre leur bateau à l'eau et ce matin, ils étaient plusieurs curieux à se présenter, enchaîne celui qui est aussi conseiller municipal. Il ajoute que les gens attendaient ce moment depuis un bon moment.

« Il y a huit ans, on présentait les plans aux plaisanciers lors d'une soirée. Puis, il y a 4 ans, quand j'ai commencé comme politicien, on venait de recevoir l'argent des gouvernements et là, il reste 5 mois à mon mandat ! Mais l'attente a valu la peine ! »