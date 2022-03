Encore une tempête attendue au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Preuve que le mois de mars est propice aux tempêtes de neige, on en prévoit une autre au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les prochaines heures. Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur à Saguenay.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, les quantités seront plus importantes au Saguenay, avec 20 à 30 centimètres et au Lac-Saint-Jean, 10 à 15 centimètres sont attendus. Dans les secteurs plus montagneux ou plus près du fjord, jusqu'à 35 centimètres pourraient tomber.

La tempête débutera ce soir, indique le météorologue Peter Kimbell, ajoutant que de forts vents sont prévus demain soir.

« Samedi après-midi, les vents seront de 20 à 40 kilomètres à l'heure, mais en soirée, peut-être jusqu'à 60 ou 70 kilomètres à l'heure. »

Pour l'instant, aucune autre tempête n'est prévue à court ou moyen terme, souligne M. Kimbell, même si la région n'est pas à l'abri d'un autre système d'ici la fin du mois.

Interdiction de se stationner dans les rues la nuit

Le Service de police de Saguenay profite de cette occasion pour rappeler que le stationnement dans les rues est interdit pendant la nuit, pour faciliter le travail des déneigeurs.

Une opération pour sévir contre les automobilistes fautifs s'est déroulée cette nuit. Une trentaine de constats d'infraction ont été remis par les policiers.