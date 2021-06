Enduro La Doré veut devenir un incontournable dans l'Est du Canada

Devenu le premier site d'enduro certifié au Québec il y a deux ans, les amateurs de moto hors route se donnent de plus en plus souvent rendez-vous à La Doré et le président de l'Association Enduro La Doré, Gilles Potvin, souhaite en faire un endroit incontournable.

Le passionné de moto est convaincu d'avoir un joyau. Pour l'instant, 160 membres profitent des différents parcours, des événements organisés ainsi que de la formation donnée sur le site. Gilles Potvin a en tête d'attirer encore plus de gens et du même coup, de faire venir du monde au Lac-Saint-Jean et à La Doré.

Depuis quelques années, ils ont travaillé en collaboration avec la municipalité ainsi que Produits forestiers Résolu pour entretenir leur terrain de jeu et offrir un endroit sécuritaire et accueillant.

« On a la conviction qu'on a quelque chose d'unique dans l'Est du Canada et ça peut devenir un moteur économique pour le tourisme. On attire déjà des gens de l'Ontario et des provinces maritimes, donc les gens se déplacent pour venir à La Doré. »

C'est plutôt impressionnant de voir les pilotes naviguer dans des pistes single tracks parsemées de racines et de virages. Le cinéaste Samuel Thivierge s'est amusé à préparer cette vidéo.

Gilles Potvin compte bien tenir de petits événements sur le site cet été, précisant qu'il est à fignoler les derniers détails en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur.

Le site de La Doré sera d'ailleurs en vedette ce weekend dans l'émission Octane diffusée sur la chaîne RDS.