Enfin un endroit plus grand pour la Maison d'accueil pour sans-abri

La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi déménagera d'ici quelques mois et pourra loger davantage de gens. Elle sera située à quelques pas de l'actuel emplacement, soit dans l'ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement.

Le directeur Michel Saint-Gelais était tout sourire lorsque nous lui avons parlé. Il faut dire qu'il travaille ce dossier depuis plus de 5 ans. Une offre d'achat pour ce bâtiment était d'ailleurs tombée à l'eau en octobre 2019. La congrégation religieuse avait refusé 1,2 million $ de la part de la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest et de l'organisme Hébergement.

Cette fois c'est la bonne, les religieuses ont fait don du bâtiment. Une mise à niveau sera faite au cours des prochains mois et une trentaine de chambres individuelles seront aménagées à l'angle des rues Price et Saint-Sacrement.

« Actuellement, on peut héberger entre 20 et 25 personnes, mais dans des chambres parfois double et même quadruple. On va donc avoir un grand gain dans notre capacité d'hébergement et pour que tout le monde puisse profiter d'un exemple individuel. » - Michel Saint-Gelais, directeur de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi