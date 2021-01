Engouement monstre pour devenir courtier immobilier dans la région

Le métier de courtier immobilier est plus populaire que jamais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Centre de formation continue Humanis du Cégep de Chicoutimi, plus de 350 personnes sont inscrites sur la liste d'attente pour obtenir l'attestation d'études collégiales (AEC) en courtage immobilier.

C'est une première selon le directeur des affaires corporatives et des communications du Cégep de Chicoutimi, Éric Émond.

«On compte en moyenne une trentaine de diplômés chaque année pour l'AEC en courtage immobilier. On est en réflexion à savoir si on ouvre une nouvelle cohorte».

L'effervescence du marché explique en partie cet engouement. Aussi, plusieurs personnes changent de carrière après avoir perdu leur emploi en raison de la pandémie. C'est le cas de Josée-Anne Jomphe, qui attend toujours la réouverture du restaurant où elle travaille. Elle en a profité pour réaliser un rêve de jeunesse.

«J'écoutais beaucoup d'émissions de rénovations quand j'étais jeune et je tripais là-dessus et je me suis acheté une maison cet été. J'ai vraiment aimé ça, j'ai visité beaucoup de maisons avec ma courtière, donc je me suis dit que j'allais me lancer».